I padri di Vannacci & co. Quando Arbore e Boncompagni inscenavano la commedia italiana

Il Novecento ha fatto anche cose buone: “Alto gradimento”, per esempio. Almeno su un punto, la trasmissione radiofonica di Renzo Arbore e di Gianni Boncompagni possedeva la stessa dote di Giacomo Leopardi: aveva capito tutto del carattere italiano e delle sue maschere. Per esempio aveva già inventato nei primi anni Settanta il generale Roberto Vannacci che, partorito da quel vulcano di idee di nome Mario Marenco, già architetto e designer di fama, al tempo si chiamava colonnello Buttiglione, poi generale Damigiani. Il colonnello Buttiglione esisteva davvero, come ha raccontato il nipote Rocco, politico di primo piano nella Seconda Repubblica: “Il padre di Marenco era un ufficiale della Guardia di Finanza e, a quei tempi, mio zio Giovanni era generale. Marenco, probabilmente, aveva sentito dal padre qualche barzelletta o battuta sul superiore, come si usa in tutti gli ambienti e soprattutto in quelli militari. Così è nato il personaggio”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE