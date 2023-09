I sotterranei dell'amore

Non l’hanno mai fatto prima e tremano tutti e due dalla paura. Se li scoprono finiranno nei guai: l’uno perderebbe il lavoro e l’altro sarebbe cacciato dall’Esercito. Le loro famiglie sarebbero insultate, loro stessi sarebbero derisi, forse addirittura picchiati, probabilmente costretti a vivere per sempre nell’ombra. Ma non importa, quello che sentono è troppo forte e troppo bello da dover nascondere. Come fare a spiegare il loro amore a parole? E’ difficile parlare di queste cose in caserma, al lavoro, a scuola, persino a casa. Ma si amano profondamente e nient’altro ha importanza. Ci sono quegli occhi che gridano forte “io sono qui, ti amo, e questo momento rimarrà per sempre”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE