Non solo aridi trattati. Vilfredo Pareto ebbe una felice vena da polemista

"Il marchese Vilfredo Pareto”. Così lo chiamava Joseph Schumpeter, rimarcando quelle origini nobiliari nelle quali forse vedeva, lui così ossessionato da un’aristocrazia alla quale non apparteneva, l’origine dell’elitismo paretiano. Di quella teoria, cioè, che si sviluppa dalla premessa – condivisa con altri studiosi come Gaetano Mosca e Robert Michels – che ogni maggioranza è sempre organizzata da una minoranza, è sempre guidata da una élite, appunto. Schumpeter probabilmente ignorava a quale aristocrazia appartenesse Pareto e quanto fosse distante dal modello di quella mitteleuropea alla quale egli pensava quando scriveva frasi come “la borsa valori è un misero succedaneo del santo Graal”. Quella genovese era in verità un’aristocrazia che, quando Pareto nacque, aveva già sostituito da secoli il santo Graal con la borsa valori (anche se sotto altri nomi: la Maona di Chio, o la Casa delle Compere di San Giorgio). Scesi dalla Val Fontanabuona nella più suburbana Val Polcevera, i Pareto si erano nei secoli stabiliti a Genova accumulando sostanze alquanto ragguardevoli. Fu così che l’agognata “ascrizione” nel Libro d’Oro dell’oligarchia genovese, e il relativo accesso alle cariche pubbliche nella Repubblica dei genovesi, finì per rappresentare un “sostituto del santo Graal” per il trisavolo di Vilfredo, quel Lorenzo Pareto che se la comprò sborsando la niente affatto disprezzabile somma di 100.000 lire genovesi, riuscendo a spuntarla nel giro delle ascrizioni del 1727.

