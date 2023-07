Addio ad Alexandre Adler, politologo, saggista, curioso

E adesso che anche Alexandre Adler se n’è andato, Parigi si allontana ancora un po’ di più da Roma. Scompare con lui uno dei più brillanti fra gli “italianisants” francesi. Politologo, saggista, commentatore per il Monde, il Figaro, Libération, e altre riviste, Adler, verbo fluviale e sguardo di falco, era un uomo vasto, rotondo, animato da un inscalfibile ottimismo; un intellettuale cosmopolita nato nel 1950 da una famiglia di ebrei boemi, di origine russo-tedesca e vissuta in Turchia, dove il padre, sopravvissuto alla deportazione, aveva lavorato come ingegnere nelle ferrovie, prima di approdare in Franca negli anni Trenta. Poliglotta, parlava l’italiano correntemente, pur senza averlo mai studiato. Era stato comunista, ma essendo uno spirito libero e libertario, sposato con la storica Blandine Barret Kriegel, figlia dell’eroe della resistenza e dirigente del Pcf Maurice Kriegel, non ebbe mai bisogno di rinnegare il passato, o di farsi passare per un kennedyano come il coevo Walter Veltroni. “Ma che razza di storia è ? – si domandava – Poteva dire che da comunista ha capito che sbagliava. Ma dire che non è mai stato ideologicamente comunista vuol dire aver un rapporto sbagliato con la realtà e con se stessi”. Provocatorio e irriverente come chi per tradizione ha un contenzioso aperto con l’Onnipotente, oltre a tenere moltissimo alla parentela col suo sosia Gregor Gysi, leader della Sed, e poi del Partito del socialismo democratico, non temeva la verità. “Io sono stato comunista con grande slancio. Ho cercato in buona fede di organizzare cose buone. Ho imparato la lezione. Sui dettagli non abbiamo sbagliato, anzi, i dettagli non erano poi così male. Ma il contesto generale, il marxismo, il sospetto verso il mercato, l’apprezzamento delle dittature dell’est Europa, insomma era il cuore stesso del comunismo che non teneva”.

