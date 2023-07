Tra parole dimenticate e vocaboli sbagliati. Non conosciamo più l'italiano

In un tempo nel quale il linguaggio tende a impoverirsi, procedendo gradualmente ma inesorabilmente verso l’appiattimento, la riduzione della sua densità, per non dire la scomparsa di interi gruppi di vocaboli è confortante, oltre che piacevole, imbattersi in pubblicazioni che nascono con l’obiettivo di custodire le parole. Nella nostra instancabile ricerca su questo tema abbiamo recentemente avuto occasione di sfogliare Il dimenticatoio. Dizionario delle parole perdute (Franco Cesati Editore, 2016), un volume – originale sia nell’idea sia nella struttura – che fissa sulla carta duemila vocaboli di raro utilizzo, o Il libro delle parole altrimenti smarrite (Rizzoli, 2020), in cui Sabrina D’Alessandro salva circa trecento termini tra i più sconosciuti, e il volume di Massimo Arcangeli intitolato Senza parole. Piccolo dizionario per salvare la nostra lingua (Il Saggiatore, 2020). Testi che ci offrono un tesoro sommerso capace di mettere in luce le potenzialità di una lingua, come la nostra, senza eguali quanto a raffinatezza, precisione, capacità di cogliere con accuratezza di dettagli sensazioni, qualità, fenomeni della realtà che ci circonda. Non solo le cose esteriori come oggetti e azioni ma, ben più importante, ciò che è dentro di noi: stati d’animo, sentimenti, emozioni. Perché, come scrive Umberto Galimberti, “possedere poche parole significa avere meno capacità di esprimere le emozioni e meno possibilità di elaborare un pensiero. (…) Con l’impoverimento del linguaggio, che crescerà sempre di più, perdiamo anche i pensieri perché nessuno può pensare una cosa a cui non corrisponda una parola. Non dobbiamo pensare che la parola sia un mezzo per esprimere un pensiero: la parola è la condizione del pensiero (…). Quindi ai giovani che si affacciano alla vita direi: non perdete le parole, perché se perdete le parole, perdete i pensieri!”.

