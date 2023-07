Il mitologico ircoSaviano, lo scrittore metà dissidente e metà collaborazionista

Mentre l'intellettuale narra di un governo autoritario che lo processa per zittirlo, emerge che nei nuovi palinsesti la Rai ha confermato il suo programma in prima serata. I buchi logici della narrazione sul “regime” di Meloni

Roberto Saviano ha deciso di incarnare una nuova figura mitologica, simile all’ircocervo, quella del dissidente collaborazionista: perseguitato e arruolato dal regime. In questi mesi sono due le questioni che, più delle altre, stanno alimentando le polemiche attorno al governo Meloni: il conflitto aperto con la magistratura, che avversa apertamente la riforma della giustizia del ministro Nordio ed è accusata dalla maggioranza di complottare contro il governo; gli avvicendamenti e le epurazioni in Rai, a seconda dei punti di vista, di giornalisti e conduttori. Il quadro d’insieme è quello di un governo che fatica a tenere a bada i giudici, ma riesce a bonificare la televisione pubblica dalle voci critiche e non allineate. Non si capisce, però, come all’interno di questo quadro possa rientrare la narrazione che Saviano porta avanti da qualche mese.