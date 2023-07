La compassione non è letteratura

Sicuro, anche “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa vinse uno Strega postumo, nel 1959 – era postumo anche il romanzo, pubblicato dopo un anno dalla morte dello scrittore, nel 1958. E non è che non parlasse di sé. Ne parlava eccome, ma con il garbo di inventare personaggi diversi da lui, e una trama che andasse “oltre il giardino” – Voltaire invitava a “coltivare il nostro giardino”, evidentemente la noia gli era estranea. C’era la Sicilia con i suoi dolci carichi di zucchero e miele – “tutto in noi è desiderio di morte”. Il villano che diventa più ricco del principe, padre di una figlia bellissima (le figlie dell’aristocratico somigliano ahimè ai ritratti delle antenate). C’era lo sbarco dei garibaldini e il Parlamento a Roma. Nessun paragone è possibile con “Come d’aria”, vicenda personalissima e doppiamente tragica di Ada D’Adamo. Anche lei premio Strega postumo, sconfiggendo Rosella Postorino, per molti mesi data vincente. Ma chi osa in Italia resistere all’intreccio tra una figlia gravemente malata, non autosufficiente, una madre che se ne prende cura, si ammala e muore di tumore. Lo diciamo per chi si fosse sintonizzato in questo momento. E voglia seguire il consiglio del ministro Sangiuliano, presente alla cerimonia di premiazione. “Leggere è una cosa importante, fondamentale, che fa vivere dei momenti esistenziali. Ho ascoltato le storie espresse in questi libri, sono tutte storie che ti prendono, ti fanno riflettere…”: così ha detto il ministro italiano della Cultura.

