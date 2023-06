A Roma va a fuoco un palazzo: ci sono feriti e almeno un morto

Almeno un morto e diversi feriti è il bilancio provvisorio dell'incendio che ha colpito un palazzo in zona Colli Aniene a Roma, in via D'onofrio. Le fiamme hanno coinvolto circa 7 piani e l'enorme colonna di fumo nera che si è sollevata è visibile da diversi chilometri di distanza. L'incendio è scoppiato poco prima delle 14 e sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco, sul posto con sei squadre operative. Secondo quanto riportano le agenzie, nel palazzo è stato ritrovato il corpo di un uomo morto mentre i feriti sarebbero almeno 17, di cui 3 ustionati gravi. "Abbiamo aperto l'unità di crisi", ha detto il presidente del IV Municipio di Roma, Massimiliano Umberti.

Nel palazzo erano in corso lavori di ristrutturazione. "Dalla strada mi è sembrato di sentire almeno due esplosioni", ha raccontato all'Agi una ragazza che al momento dell'incendio si trovava nei pressi della palazzina. Secondo l'Ansa, che ha sentito i soccorritori sul posto, una delle ipotesi è che l'incendio sia partito da un'auto parcheggiata sotto l'edificio. Le fiamme della vettura avrebbero innescato l'esplosione di alcune bombole di acetilene presenti nel cantiere che a sua volta avrebbero coinvolto anche l'impalcatura intorno al palazzo.