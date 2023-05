Nel cuore di Edgardo, rapito e costretto a cancellare se stesso come ebreo

Spielberg ci ha pensato a lungo e poi ha rinunciato al progetto, ma alla fine la storia di Edgardo Mortara – il piccolo ebreo bolognese sottratto alla famiglia nel 1858 per ordine di Papa Pio IX, in nome del fatto che una domestica cristiana lo aveva battezzato di nascosto – è diventata un film. Si intitola “Rapito”, arriva in concorso a Cannes il 23 maggio e il regista Marco Bellocchio lo ha liberamente tratto dal libro del giornalista e scrittore Daniele Scalise, “Il caso Mortara”, uscito nel 1997 e appena aggiornato e ripubblicato negli Oscar Mondadori. Sulla vicenda che all’epoca interessò le cancellerie di mezza Europa e i giornali di tutto il mondo, che ha segnato gli ultimissimi e tumultuosi anni di agonia del potere temporale del Papa e ha allungato la propria ombra fino alle polemiche sulla beatificazione di Pio IX voluta da Giovanni Paolo II, sembra ormai essere stato detto e scritto davvero tutto. Ma il romanzo che sempre Scalise ha ora dedicato al caso Mortara (“Un posto sotto questo cielo”, Longanesi, 252 pagine, 16,90 euro) prova a esplorare per la prima volta uno spazio forzatamente negato alla semplice e fredda ricostruzione storica.

