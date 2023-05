La rivendicazione di una scritta sul muro in “Dilaga ovunque” di Vanni Santoni

"Come in cielo così in terra. La volta degli astri è stata ed è il nostro primo fondamentale affresco, “una tela tenebrosa e indifferente, scalfita da minuscole tacche di luce”, scriveva Roberto Calasso nel “Cacciatore celeste”. “Soltanto quello rimaneva, fra moltitudini di eventi, di gesti, di esseri. Soltanto quello era stato eletto a mantenere un significato, una forma che ogni notte si riaccendevano”. E’ a quella danza perpetua che si ispirano anche le prime raffigurazioni su roccia, nel tentativo di proiettare una geometria sull’universo e sul nostro posto nel cosmo. Vanni Santoni nei suoi romanzi-saggi per Laterza si è occupato di quante vengono definite sottoculture, ma sarebbe meglio chiamare fiumi carsici che percorrono in forme diverse la storia dell’umanità, punte di iceberg assai più vasti. Dal nietzscheano “ballare la magia” della free-tekno ai riti di iniziazione sempre ripetuti, mai effettivamente realizzati, dei giochi di ruolo. “Dilaga ovunque” fin dal titolo cerca di tracciare l’infinito, inafferrabile caleidoscopio del writing e della Street Art, graffiti, dipinti, sticker che costituiscono il più vasto fenomeno artistico del nostro tempo, traduzione contemporanea delle mitologiche Vie del Canto percorse da Chatwin. Un diluvio di “segni autonomi, non ufficiali” che esprimono “la natura di rivendicazione naturale universale: tutti possono dipingere o scrivere su un muro, come tutti possono parlare”. Una galassia di immagini, collassi, fusioni, battute, slogan, semplici firme, piccole e grandi percezioni, scriverebbe Leibniz, per cui “il presente è gravido dell’avvenire e carico del passato”. Per Santoni si tratta dell’“ingresso, nel campo semiotico consueto, di un’anomalia. Di qualcosa che celava un significato occulto e che quindi, per quanto prosaico o scherzoso potesse essere, aveva un carattere ineludibilmente iniziatico”. Ancora una volta. Significativamente, in una delle prime scene, addentrandosi illegalmente in uno spazio dove si potrebbe essere beccati dalla polizia, l’atto creativo e di protesta è inscindibile da “una trasfigurazione – in predatore, ma pure in preda: l’adrenalina amplifica i sensi; l’udito ora coglie ogni suono, anche minuscolo, vicino o lontano, e riesce a posizionarlo”. Come nella preistoria.

