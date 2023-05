Le donne, la morte e Max, il Grande Immorale buono per caso e per ripicca

"Perché andare dritto, quando puoi prendere la strada storta?”. Tutto Max Shpindler in una frase: Max faccia butterata, Max polacco e argentino, Max virtuoso nella circuizione delle minorenni, nella fattispecie della povera Rashka (“era solo una bambina, ma l’aveva trascinata nel fango”), ragazzina che gli viene offerta su un piatto d’argento dall’amico di una vita, Meir detto Panna Acida, il ras di via Krochmalna, malvivente di Varsavia sempre in possesso di una certa vischiosa saggezza, ambiguo fornitore di documenti falsi e santo pappone senza scrupoli, finanziatore di sicari e di scuole talmudiche. Max, dicevamo. Colpevole di abbandono del tetto – d’hotel – coniugale anche se non è sposato. Max che vive da anni un sodalizio erotico, sentimentale e professionale con Flora, ex attrice di Varsavia ed ex una serie di cose tutte da chiarire, tenutaria insieme a lui, in Argentina, di un negozio di borsette che fa da copertura a un intenso traffico di ragazzine. Max mai gangster fino in fondo e tuttavia Grande Immorale, Max con pulsioni al bene ma senza esito, aspirante sincero però senza principi. Come il patriarca Giacobbe, “pronto per la pace e per la guerra”. Max pistola sempre in tasca, sfidato dai demoni alla roulette russa.

