Lionel Shriver contro i “lettori sensibili” che mettono i braghettoni ai libri

Abbiamo incrociato per la prima volta Lionel Shriver a Cannes nel 2011. Sapevamo soltanto che era suo il romanzo da cui Lynne Ramsay aveva tratto il film “…e ora parliamo di Kevin”. Indimenticabile, per una scena almeno. Tilda Swinton aveva un neonato che strillava giorno e notte, come se lo stessero scannando. Esasperata, metteva il pupo in carrozzina e per stare un po’ in pace lo portava vicino a un cantiere stradale, meglio sentire il fracasso dei martelli pneumatici. Provate oggi a girare una scena simile. E prima ancora a scriverla. I “sensitivity reader” in forza alle case editrici vi faranno notare che no, che esistono neonati pacifici e mamme con un’alta soglia di sopportazione (ma non era il contrario: l’orecchio finissimo della mamma che percepiva il minimo respiro alterato?). Andando avanti, è pure peggio: Kevin adolescente chiede in regalo un arco con le frecce, gli sventati genitori glielo regalano anche se ha già dato segni di squilibrio. Lui porta l’arma a scuola, e fa una strage.

