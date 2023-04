"Eccezionale": Pelé diventa un aggettivo ed entra nel vocabolario portoghese

Pelé entra nel vocabolario portoghese come aggettivo. Da mercoledì “Pelé” è la parola più nuova del dizionario Michaelis che non ha in realtà il valore ufficiale del Dictionnaire de l'Académie française o del Diccionario de la Real Academia Española, e neanche il prestigio storico dell’Oxford English Dictionary, del Deutsches Wörterbuch iniziato dai Fratelli Grimm o della nostra Accademia della Crusca. È tuttavia il più usato nel mondo lusofono, non esistendo ancora uno strumento con il sostegno analogo delle accademie nazionali dei nove paesi dove il portoghese è lingua ufficiale. 280 milioni di persone, dunque, saranno formalmente autorizzati a utilizzare espressioni tipo “il Pelé del tennis” o “il Pelé della fisica quantistica".

