Il mondo distopico di Margaret Atwood, una storia di maternità surrogata

C’è una voce che ci parla. Dice: “A voi”, e inizia a raccontare, a noi. È una storia di donne fattrici e uteri oppressi. Più che in affitto, spadroneggiati. La voce è quella di June alias Difred, donna inventata dalla scrittrice canadese Margaret Atwood ne Il racconto dell’ancella (1985), romanzo distopico e cult della letteratura femminista. Dopo la serie Netflix del 2017, l’ancella è ricomparsa in scena a Roma, al Teatro Basilica di piazza San Giovanni in Laterano, con la superba interpretazione di Viola Graziosi. Graziano Piazza e Loredana Lipperini firmano regia e adattamento teatrale del racconto che ha ispirato i costumi delle rivolte femministe in Alabama, Argentina, Italia. Ed ecco Viola Graziosi cingersi anche lei di tunica rossa e treccia raccolta in una cuffia bianca: è l’abito dell’ancella, June, paramento di lotta per le attiviste abortiste nel mondo.

