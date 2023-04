Nessuno più dei grandi vecchi sa delineare la biografia della nazione

Come sembra lontana, la transizione tra prima e seconda repubblica. Sulla scena politico-culturale, gli anziani protagonisti dell’antifascismo prebellico convivevano allora coi mattatori della tv di Berlusconi, appena candidatosi al governo contro gli ex comunisti insieme a fascisti mica poi tanto ex. I coltissimi compagni dei Rosselli o di Togliatti (funzionari, giuristi, saggisti) parlavano per l’ultima volta ai giovani cresciuti in un’epoca già postideologica, quella in cui i poster Feltrinelli, la Repubblica di Scalfari e le piazze di Santoro non erano che l’altra faccia della Fininvest. In quegli anni una filosofa trentenne, Federica Montevecchi, pubblicò sul quotidiano Alto Adige-Corriere delle Alpi le memorie di alcuni illustri testimoni del secolo breve: Carlo Bo, Giorgio Bocca, Antonino Caponnetto, Renato Dulbecco, Giulio Einaudi, Inge Feltrinelli, Vittorio Foa, Margherita Hack, Nilde Iotti, Mario Luzi, Mario Soldati, Elio Toaff, Leo Valiani e Tullia Zevi. Non si trattava di interviste, ma del gioco tentato da Perec in “Je me souviens” – una raccolta di ricordi d’ogni tipo, compresi i più apparentemente insignificanti (réclame, cibi, sguardi anonimi) ma tuttavia capaci di rievocare il sapore di una vita. Oggi i ritratti scaturiti da questo esercizio sono stati riuniti dalla Montevecchi in un libro edito da Pendragon e polemicamente intitolato Frammenti di futuro. E’ bene però precisare che le sue cavie non si abbandonano come Perec: in genere, infatti, i loro ricordi sono molto “storici”, cioè subito significativi. Perciò l’interesse del libro sta anche nei passaggi in cui, aprendo una crepa nella biografia da figure pubbliche, confessano a un tratto qualcosa d’inatteso, o magari, mentre si credono in posa, lasciano affiorare certi aspetti ambigui del carattere.

