Il boom dell'editoria italiana a Parigi. Ma per gli addetti ai lavori i libri sono troppi

Parigi. Padiglione italiano inaugurato con successo, al Festival du livre di Parigi. Gran vista sulla Tour Eiffel e molto Pier Paolo Pasolini tra i volumi poggiati su sobri tavoli di legno chiaro. Il ministro Sangiuliano ribadisce l’amicizia tra Italia e Francia e l’importanza della cultura, ricordando le parole del presidente Sergio Mattarella. Elenca gli scrittori francesi che predilige: Chateaubriand, De Maistre, Flaubert, Victor Hugo e pure Jean-Paul Sartre, dove ha trovato “pensieri interessanti”. In cima alla lista sta Balzac, per via del pamphlet “Les journalistes”. Una polemichetta preventiva con la categoria male non può fare. Pochi minuti dopo, sarà Vittorio Sgarbi – lui c’era, sottosegretario alla Cultura allora e oggi – a ricordare le proteste che 21 anni fa rovinarono il sontuoso padiglione italiano disegnato da Pier Luigi Pizzi. I centri sociali protestavano contro Silvio Berlusconi, e per lo stesso motivo l’allora ministra della cultura Catherine Tasca voleva disertare l’inaugurazione. Ora pace è fatta, e nel Padiglione italiano fa bella mostra di sé un quadro di Giovanni Antonio Galli detto lo Spadarino (qui Sgarbi torna critico d’arte). Intorno, il Grand Palais Éphémère, padiglione temporaneo costruito perché il vero Grand Palais – inaugurato durante l’Esposizione universale del 1900 – è in restauro. Tavoli e tavoli poggiati su spartani cavalletti. Tutti uguali, invidiatissimi dagli editori italiani che al Salone del libro di Torino si presentano con lussuosi, e costosi, stand. Se guardiamo distrattamente, senza badare al nome dell’editore, parrebbe una distesa di piccole case editrici. Usiamo come pietra di paragone il Salone del libro di Torino di qualche anno fa (ora le date coincidono con il Festival di Cannes).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE