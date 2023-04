Il ritorno al futuro di Cannes è il misto di antiche glorie e nomi nuovi

“Back to the Future”, dicono al Festival di Cannes. Tradotto: cinema in sala sempre e comunque, anche per i tiktoker invitati sul tappeto rosso (e pensare che i selfie erano stati vietati). Non hanno cambiato idea sui film delle piattaforme: mai in concorso, fuori concorso solo se escono anche al cinema. Apple TV+ e Paramount hanno dato ampie garanzie per il film di Martin Scorsese “Killer of the Flowers Moon” (esce negli Usa a ottobre). Sarebbe del resto difficile ricuperare 200 milioni di dollari spesi solo con lo streaming. Il ritorno al futuro, parlando del concorso, ha il solito misto di antiche glorie e nomi nuovi, si spera ancora non afflitti dai vecchi vizi. Serviva un bel coraggio per richiamare all’onor dei festival Wim Wenders, e con due film. In concorso ha il dramma giapponese “Perfect Day” e tra le proiezioni speciali il documentario “Anselm”. Doppio programma anche per il documentarista cinese Wang Bing, che racconta i giovani cinesi – e meno male, il suo “Mrs. Fang”, Pardo d’oro a Locarno nel 2017, inquadrava perlopiù il viso con la bocca semiaperta di una donna moribonda (sono cose che non si dimenticano). “Youth” andrà in concorso, mentre “Man in Black” – la storia di un testimone della rivoluzione culturale cinese – andrà tra le proiezioni speciali.

