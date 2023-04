Scorsese, Moretti, l'eterno Ford-Indiana Jones: chi si rivede a Cannes

Cannes speculation. Quentin Tarantino ci perdonerà se rubiamo il titolo del suo ultimo libro – imperdibile – per un po’ anticipazioni, indiscrezioni, pettegolezzi sul prossimo festival. Dopotutto deve a Cannes una Palma d’oro per “Pulp Fiction”, nel 1994 (così tanto tempo fa che Harvey Weinstein con la sua Miramax era un produttore amato e rispettato, capace di prendere piccoli film e farli diventare grandi). Un fanta-festival, messo insieme con quel che già viene dato per certo, o molto probabile. Ancora da scremare e collocare nelle varie sezioni (alchimia che può fare la fortuna di un film, o rovinarlo). In attesa della conferenza stampa ufficiale, il 13 aprile a Parigi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE