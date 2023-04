Lode al “non voglio crederlo” da sputare in faccia agli sventuratori incalliti

La mappa del mondo è in parte inesplorabile, il destino è cieco, non possiamo afferrarlo e incasellarlo come quel mattocchio di talento di Elon Musk

Non voglio crederlo: ecco una bella frase in disuso. Scaccia la tristezza con la volontà. Anche quando male impiegata, anche quando versata al peggio, a un’ignoranza trascurata e fragile, la volontà ha sempre qualcosa non dico di allegro ma di vitale (altrimenti che siamo nicciani a fare, tutto questo zaratustrismo e profetismo da portineria dove lo mettiamo?). L’Italia scompare perché i modelli previsionali della demografia, basati certo su fatti, su nascite che non ci sono state, su curve e altri ammennicoli utilissimi nella statistica e nelle scienze umane, ci dicono che siamo al tramonto avanzato? Non voglio crederlo. Il pianeta è in esaurimento da cambiamento climatico, e tra poco la casa brucerà? Non voglio crederlo. I due sessi non esistono più? Non voglio crederlo.