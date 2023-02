Vent'anni dopo cosa resta di Albertone re d'Italia

Nel 2003, vent’anni fa, l’Italia fu scossa da due lutti, due funerali che segnarono la fine di un’epoca. Il 24 febbraio muore Alberto Sordi, e lì Roma si risveglia dal secolare torpore e organizza una colossale cerimonia funebre per il grande attore che più di tutti ha esportato e celebrato la romanità: camera ardente al Campidoglio, che va avanti per giorni, e poi funerale di folla, mezzo milione di persone di fronte alla basilica di San Giovanni, diretta del Tg1, il presidente della Repubblica Ciampi, picchetto dei vigili urbani che portano a spalla il feretro, coi caschi indossati, sulle note di “Alba romana”, motivo realizzato appositamente dal prete-compositore don Marco Frisina (“Er sole spunta tra li colli / La luce torna dentr’ai vicoli / O Roma sembra tutta’na regina / E splende tutta come ’na corona”). Corteo di vescovi in alta uniforme. Omelia del cardinal Ruini. Discorsi sotto un enorme gazebo di Walter Veltroni e Carlo Verdone, Gigi Proietti legge un sonetto. (“Io so’ sicuro che nun sei arrivato ancora da San Pietro in ginocchione / a mezza strada te sarai fermato / a guarda’ sta fiumana de persone. Te rendi conto sì ch’hai combinato / questo è amore sincero, è commozione, rimprovero perché te ne sei annato / rispetto vero tutto pe’ Albertone”). Striscioni: “stavolta c’hai fatto piagne”; “Sor marchese su basta co’ ’sti scherzi, dai Albertone riarzete”, citazione ovviamente dal Marchese del Grillo. Mi ricordo di quei giorni i taxi che circolano listati a lutto, con un nastro nero appeso all’antenna. (Tassisti, preti, vigili erano del resto la costituency molto romana di Albertone). Il giornale della Lega titolò: “E’ morto un attore romano”. Sul Corriere della Sera invece un necrologio batte tutti: “Ciao, Cretinetti. Franca Valeri, Milano”. Il funerale di Alberto Sordi chiudeva un’epoca per Roma, chiudeva la fase “up” della capitale ben amministrata, la coda lunga del Giubileo, lo splendore degli anni Novanta, la Roma rutelliana, motorino e grandi mostre. Dopo verranno Alemanno e i degradi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE