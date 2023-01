Il lento e solitario naufragio di Herbert Clyde Lewis, artista e uomo incompiuto

“Gentiluomo in mare” è un racconto in crescendo, grande lezione per chi crede per raccontare servano mirabolanti trovate e che non si possano dire, con leggerezza, cose maiuscole

Dieci capitoli per colare a picco. “Gentiluomo in mare” di Herbert Clyde Lewis (Adelphi, pp. 152, euro 13) è proprio questo: la vita intera che passa davanti agli occhi di mister Henry Preston Standish, caduto nelle acque del Pacifico col suo bel completo classico dopo tredici giorni e tredici notti di navigazione, dal ponte inferiore del piroscafo Arabella proveniente da Honolulu e diretto verso il canale di Panama. Caduto con una sbadataggine disdicevole per un gentleman come lui, ospite ammodo di una vita che è brusio di fondo, ronzio dell’ovvio e del conveniente; lui così garbato, squisitamente composto e sbiadito come un tono di grigio; lui, testa assennata di Wall Street, così rassicurante e moderato in tutto, nell’amare e nel fare l’amore (rigorosamente con la moglie, madre dei suoi due figli), ultimo e più recente esito di una generazione di Standish urbanissimi e mai urlanti, semmai sviolinanti, anzi, sviolocellanti, grazie a una modifica evolutiva della tromba della laringe in strumento musicale. Che sbadataggine imperdonabile, da patetico pagliaccio che scivola su una macchia di unto… Da vergognarsi. E infatti si sa, “cadere da una nave è molto peggio che rovesciare il vassoio di un cameriere o calpestare lo strascico di una signora.”