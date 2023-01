Prima di Capitol Hill e Brasilia, l'assalto al Parlamento del 1450

“Via! Bruciate tutti i registri del Regno. Il Parlamento d’Inghilterra sarà la mia bocca”, dice il “capitano” dei ribelli, Jack Cade, nel guidare l’assalto ai centri del potere a Londra. Ritengono di rappresentare “il popolo”. Contro i politici “corrotti” e “traditori”. A riferirlo è un cronista d’eccezione, il nostro inviato dalla scena della rivolta, William Shakespeare. I rivoltosi sono già entrati in città, si apprestano a invadere la munitissima Torre di Londra, con la stessa facilità con cui i loro emuli di mezzo millennio dopo invaderanno il Campidoglio di Washington e i palazzi del potere a Brasilia. Hanno sopraffatto le guardie, che non sono più in grado di opporre resistenza, stanno saccheggiando gli edifici pubblici, stanno dando la caccia all’odiato re e ai suoi ministri, ai membri del suo Parlamento e ai suoi giudici.

