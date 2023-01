L'assalto al palazzo a Brasilia non è il 6 gennaio

L’eversione trumpiana è un’altra cosa, e c’è chi la tiene in vita: ne è la prova la nomina dello speaker della Camera Kevin McCarthy che nel suo primo discorso dopo la sospirata elezione ha ringraziato pubblicamente Trump e il suo lavoro

Il paragone tra l’assalto ai palazzi delle istituzioni brasiliane dell’8 gennaio scorso e l’assalto al Congresso americano del 6 gennaio 2021 è immediato ma sbagliato. Il filo rosso che lega i sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro a quelli di Donald Trump è ben visibile: è fatto di disprezzo per le istituzioni, per i processi democratici, dalle elezioni al riconoscimento del loro esito, ma la violenza del 6 gennaio e la complessità del piano eversivo ideato da Trump non sono paragonabili alle due ore di saccheggi e selfie degli assalitori di Brasilia.