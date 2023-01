Il pensiero perverso di Ottiero Ottieri, magnifico intruso nella cultura italiana

Alla riscoperta del pioniere del romanzo "industriale", che descrisse in maniera incisiva l’itinerario dei non pochi intellettuali che come lui sono emigrati da un centro Italia chiuso nella sua bellezza senza tempo agli avveniristici uffici milanesi. Alla riscoperta del pioniere del romanzo "industriale"

Nella storia letteraria del nostro Novecento, Ottiero Ottieri sembra quasi un intruso. Ed è ben strano, dato che ha attraversato tutte le tappe culturali tipiche della sua generazione: marxismo, freudismo, leitmotiv dell’alienazione, passaggio dalla narrativa a un’écriture informe, oscillazione tra umanesimo e fascino della tecnica. Ma c’è di più: Ottieri è stato un pioniere del romanzo “industriale”, e ha descritto in maniera incisiva l’itinerario dei non pochi intellettuali che come lui sono emigrati da un centro Italia chiuso nella sua bellezza senza tempo agli avveniristici uffici milanesi. In apparenza, insomma, dovrebbe essere un personaggio molto rappresentativo. Se non lo è, dipende dal rapporto insieme raffinato e brutale che intrattiene con la propria identità di scrittore e con le teorie di cui si serve.