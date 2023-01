Il gran racconto di Camille Paglia su arte e decadenza

Ci sono Apollo e Dioniso dietro le “Sexual Personae” del canone d’occidente. Il capolavoro della filosofia libertaria poco amata dalle post-femministe torna in libreria

In ogni oggetto d’arte Camille Paglia vede l’abito di un’epoca. E nei suoi lembi, il nome di Dioniso o Apollo. E’ la traiettoria del capolavoro Sexual Personae. Arte e decadenza da Nefertiti a Emily Dickinson, libro che in italiano quasi non si trovava più. Edito nel 1990 a Yale e nel 1993 da Einaudi, oggi è meritoriamente ripubblicato dalla Luiss University Press.