Scrivere di sé. Il diario è una cura per l'io afflitto

Quale impulso spinge a scrivere di sé? A tenere un diario? Si ama se stessi più della vita o il contrario se si sceglie la propria vita come racconto, oppure si desidera solo la compagnia del proprio pensiero? Si scrive per resocontare notti e giorni, fatti, incontri. Ricordi del passato. Bilanci e previsioni sul futuro. Altre volte per vigilare senza tregua, per allenare la memoria, per non disperdere intuizioni.

