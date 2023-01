Perdersi dietro Hieronymus Bosch. Chiacchiere dalla mostra a Milano

Non c’è alcun dubbio: la più importante manifestazione al mondo per ciò che concerne l’illustrazione umoristica è l’Aydin Dogan International Cartoon Competition di Istanbul. Non a caso viene chiamata rispettosamente “L’Oscar dei Cartoon”. Uno dei rarissimi artisti italiani che, in due edizioni, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento è Alessandro Gatto che un po’ di giorni fa ho casualmente incontrato a Milano, un poco piegato, come se soffrisse di lombaggine, lungo il percorso espositivo di “Bosch e un altro Rinascimento” a Palazzo Reale. Era in quella curiosa posizione perché con il naso sfiorava il plexiglass protettivo e contemplava da più vicino possibile un dettaglio in basso del “Trittico delle Tentazioni di Sant’Antonio” (un prestito del Museu Nacional de Arte Antiga de Lisbona), appunto di Hieronymus (o Jheronymus?) Bosch. Avvicinandomi con circospezione ho pure scoperto che teneva in mano una lente d’ingrandimento che gli permetteva di osservare i particolari più minuscoli senza far vibrare alcuna segnalazione acustica di protezione del dipinto. Alessandro Gatto e io ci conosciamo piuttosto bene, quel tanto che basta per evitare d’importunarlo in situazioni che hanno a che fare con la contemplazione delle opere d’arte e, soprattutto, con le tavole dell’artista preferito dalla maggior parte degli illustratori umoristici. Ma, intendiamoci subito, il fatto che un artista segua principalmente il filone umoristico non ne diminuisce affatto la qualità assoluta d’artista e, in secondo luogo, la genialità di Bosch non è soprattutto appannaggio di chi per esprimersi artisticamente ha scelto la vis comica. Giusto per mettere le cose in chiaro è opportuno rispolverare le parole di Keith Haring: “Quando sono arrivato a Madrid la prima cosa che ho fatto quando sono uscito dall’albergo è andare direttamente al Prado per vedere ‘Il Giardino delle Delizie’ di Hieronymus Bosch. Tantissimi artisti in America me ne avevano parlato con un così grande entusiasmo che non ho potuto farne a meno. Ma non ho visto solo ‘Il Giardino delle Delizie’, ho cercato tutto ciò che era vedibile di Bosch a Madrid. Ero esterrefatto dal senso d’irrealtà di quei dipinti e mi sono subito chiesto cosa significasse vedere e pensare in questo modo nel Cinquecento”.

