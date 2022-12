Le voci di un'offerta di Arnault sulla Casa degli Atellani preoccupano Milano

Dal ministero dei Beni Culturali lasciano trasparire che gli investimenti in corso in beni immobiliari di pregio in Italia da parte di Bernard Arnault ammontino a circa 900 milioni, benché nessuno di questi preveda progetti di restauro o culturali rilevanti. Ma non ci sono dubbi che mettere le mani anche sulla Casa degli Atellani, uno dei pochi gioielli rinascimentali di Milano, immobile identitario per la città dai tempi in cui il duca Ludovico il Moro ne fece dono a Leonardo (che a sua volta vi installò uno dei suoi protetti) e da oltre un secolo di proprietà delle famiglie Maranghi, Portaluppi e Castellini Baldissera, sarà meno facile di quanto creda. Anche perché, dopo le notizie sulle trattative in corso fra Piero Maranghi e Arnault su una possibile cessione, ieri mattina il ministero ha immediatamente interpellato la sovrintendenza lombarda per capire se e in quale modo estendere il vincolo di tutela che attualmente riguarda una parte dell’edificio e del giardino (il Foglio ha avuto modo di consultare i mappali), e che venne apposto negli anni Cinquanta del Novecento, anche alla parte restante, restaurata appunto da Piero Portaluppi, e alla annessa Vigna di Leonardo, progetto di marketing cultural-vignaiolo dell’editore e imprenditore Piero Maranghi. Vigna che, peraltro, dagli anni dell’Expo è meta di decine di migliaia di visite all’anno e sulla quale le istituzioni avevano concesso finanziamenti che in queste ore stanno tentando di recuperare e calcolare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE