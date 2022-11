Il Flaiano dimenticato. Un documentario sul Canada, in cerca della solitudine

Il paesaggio che sta scorrendo fuori dal finestrino del treno Montreal-Québec è più o meno quello che Flaiano ha visto mezzo secolo fa durante il suo ultimo viaggio canadese: boschi di aceri, casette in legno, campi coltivati a perdita d’occhio. Non dev’essere cambiato molto da allora, in questo semi-vuoto. Era l’estate del 1971, un lungo soggiorno, da fine luglio a fine settembre. Tornato in Italia, Flaiano riprese a lavorare ai tanti progetti aperti. Era uscito da poco Il gioco e il massacro, stava mettendo insieme i pezzi che avrebbero formato Le ombre bianche. Ma nel novembre del 1972 ebbe un secondo infarto, a distanza di due anni dal primo che lo aveva costretto a riposo per settimane ma che gli aveva anche donato, come scrive all’amico Aldo Tassone, un’inattesa lucidità: “storia penosa”, l’infarto appunto, “che ha portato dapprima disordine ora chiarezza nella mia vita”. Solo che stavolta non si riprese. Dopo una decina di giorni d’ospedale ebbe un terzo attacco e il 20 novembre morì. Così, il documentario Oceano Canada girato insieme a Andrea Andermann, cinque puntate di una quarantina di minuti per la Rai, è stata probabilmente l’ultima cosa che questo virtuoso del frammento e del nonfinito è riuscito a concludere.

