Microcosmo Adriatico. Il viaggio di Robert Kaplan tra le due sponde del mare superum

Fra i vari temi toccati alla presenza di un nutrito gruppo di giornalisti stranieri (piuttosto preoccupati), lo scorso agosto Giorgia Meloni aveva affrontato anche quello dell’Adriatico e dei suoi porti da potenziare aprendo così ufficialmente la campagna elettorale ad Ancona, città rossa, e non a Roma, Milano o Napoli. Dopotutto le Marche e l’Abruzzo sono state le prime due regioni governate da Fratelli d’Italia, due piccole regioni adriatiche. “Non mi stupisce – dice Robert D. Kaplan da New York – l’Adriatico da sempre è il portale verso oriente non solo per l’Italia ma per tutto il continente, è qui che si scontrano la religione cattolica e quella ortodossa, la prima e la seconda Roma (Bisanzio) ed è su questo versante non puramente italiano che si sono fondati i vecchi sogni imperialisti, dalla Serenissima a D’Annunzio. Il XXI secolo vede la geografia restringersi grazie al commercio globale, presto la Cina e l’Oceano indiano saranno molto più vicini di quanto si pensi e se l’Italia vuole avere un secolo di prosperità allora ha bisogno di porti adriatici piuttosto vivaci”.

