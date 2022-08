L'apprendistato con Ezra Pound da cui prese vita "The waste land"

Un vero peccato che il nome di Pound abbia una presenza nelle cronache italiane per via del movimento ultranazionalista antieuropeista di matrice fascista e non per l’opera poetica di Ezra, a cui T.S. Eliot, futuro Nobel, dedicherà la sua opera più influente, “La terra desolata”. Povero Pound, ridotto a un’etichetta ideologica, a un simulacro di spirito di potenza. “Che l’uomo si dimeni follemente o rimanga seduto in una poltrona, il risultato sarà alla fine sempre lo stesso: la sua vita sembrerà un sogno, come un sogno trascorsa, come un sogno dimenticata. Giudicare una vita è dunque giudicare un sogno; e chi ha voluto giudicare la vita di Ezra Pound diventa inconsapevolmente una delle figure del suo sogno”, scriveva Wilcock.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE