L'Ulisse di Joyce censurato ancora prima di essere pubblicato

Non senza malcelato orgoglio Joyce diceva del suo capolavoro: “Nell’Ulisse ho infilato tanti enigmi che ci metteranno cent’anni a risolverli”. Il secolo è passato – il romanzaccione apparve in volume il 2 febbraio 1922, finemente rilegato in blu per i tipi della Shakespeare & Company – e, grazie agli sforzi degli esegeti, gli enigmi sono stati risolti quasi tutti. Da quando le opere di Joyce sono diventate di pubblico dominio, le edizioni sono proliferate e il lettore italiano, un tempo relegato alla sola traduzione di Giulio De Angelis per Mondadori, in libreria ora può scegliere fra molte la versione che preferisce. Resta tuttavia insoluto l’enigma più grande: perché il libro sia stato per decenni proibito in quanto pornografico, nonostante che non contenga nessuna scena di sesso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE