Cesare Zavattini, un uomo in volo che rompeva le regole giocando con le parole

Girava per la città sventolando una lettera di Benedetto Croce che benediceva il suo esordio letterario nel 1931 dal titolo Parliamo tanto di me. Niente di più lontano dai gusti di Croce – si potrebbe pensare – quel libretto che pareva scritto per bambini, favola con parole semplici e facili di un viaggio nell’oltretomba, eppure Croce ne aveva intuito la portata rivoluzionaria nel panorama della letteratura contemporanea connotata per lo più da modelli tradizionali del narrare di stampo realista. Cesare Zavattini aveva portato una corrente d’aria nuova, aveva rotto le regole giocando con le parole come un saltimbanco, scegliendo da subito la strada di una controletteratura, di una surrealtà tragicomica. Croce lo aveva salutato come nuovo scrittore, avvenimento sensazionale per Za: “Era una lettera preziosa di elogio per il mio primo libro, una lettera molto generosa, affermava che le sue figlie si erano molto divertite”. Sfortunatamente andò perduta per errore in un’intera cassa di corrispondenza compromettente che finì al rogo “per paura esageratissima della polizia”, considerati i tempi.

