Poeta e populista. Quando Zavattini era ossessionato dal tema della pace

In libreria una raccolta di scritti del “pedinatore di realtà” per comprendere il rapporto dell'intellettuale emiliano con il grande tema che ha contrassegnato tutta la sua opera artistica

Mentre Putin si prepara a invadere l’Ucraina, fa uno strano effetto leggere “la Pace” di Cesare Zavattini, una raccolta di “Scritti di lotta contro la guerra”, editi e inediti, curati da Valentina Fortichiari e pubblicati da La nave di Teseo. Perché se in queste pagine del dopoguerra Zavattini appare ossessionato dal tema pacifista, non s’interroga invece quasi mai sulle condizioni della pace, sul fatto che può esserci anche sotto una dittatura, sui suoi rapporti con la democrazia. Non stupisce quindi che l’ex narratore campaniliano e surreale, coronato dal successo del suo cinema insieme fiabesco e neorealista, si avvicini al mondo sovietico, flirti coi partigiani della pace e ottenga il premio Lenin.