La recensione del libro di Giancristiano Desiderio, Aras edizioni, 231 pp., 19 euro

Nel dicembre 1927 la direzione della Encyclopaedia Britannica chiese a Benedetto Croce di redigere la voce “Aesthetics” per la quattordicesima edizione della prestigiosa opera. La richiesta avanzata al filosofo italiano era stata fatta, per i rispettivi campi d’indagine, “alle più eminenti personalità del nostro tempo”: fra gli altri, a Bergson, Einstein, Bohr. Con la sua Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale (pubblicata nel 1902 presso Sandron, e presto tradotta nelle principali lingue europee) Croce aveva acquisito dunque fama mondiale. L’elaborazione di quest’opera non era stata facile, e anzi il filosofo italiano vi aveva lavorato a lungo. La ricostruzione fine e acuta di questo straordinario travaglio teoretico costituisce l’aspetto più importante del bel libro di Giancristiano Desiderio Vita intellettuale e affettiva di Benedetto Croce. III Sull’Estetica e la critica letteraria. Nel 1921, licenziando la quinta edizione dell’Estetica, Croce sottolineava quale fosse stata al suo apparire la funzione di quel suo libro giovanile – “nella critica, da una parte, dell’Estetica fisiologica, psicologica e naturalistica in tutte le sue forme, e dall’altra dell’estetica metafisica” – e al “concetto chiaramente stabilito, e che non ho avuto mai ragione alcuna di abbandonare”, ossia che l’arte è intuizione-espressione, aggiungeva il riferimento ai “due principali svolgimenti”: nel 1908 “la dimostrazione del carattere lirico dell’intuizione pura” e, circa dieci anni dopo, nel 1917, “la dimostrazione del suo carattere universale o cosmico”. Croce veniva così modificando interi capitoli della sua Estetica. Desiderio sottolinea opportunamente che, proprio quando a Croce fu mossa l’accusa che la sua intuizione appariva fredda, egli ne mise in luce la liricità. Il “carattere lirico dell’arte” è quello in cui l’intuizione coglie ed esprime la volontà nella sua condizione di stato d’animo, di sentimento, di passionalità. L’intuizione pura è immagine, e in questa immagine è espresso lo stato d’animo che sarà l’amore o l’odio, l’ira o la serenità.



Lo sforzo di Croce nelle varie revisioni alle quali sottopose le sue concezioni estetiche fu sempre rivolto a eliminare in esse ogni traccia di naturalismo. Del resto, l’obiettivo del filosofo sin dall’inizio della sua riflessione era stato quello di vibrare un attacco formidabile al positivismo imperante. (Giuseppe Bedeschi)





