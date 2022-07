Antonio Delfini: il ritorno dei Diari del ribelle malinconico

A quarant’anni dalla prima edizione tornano da Einaudi, curati da Irene Babboni, i Diari (1927-44) di Antonio Delfini, singolare firmatario del ’900 italiano. Stralunato flaneur, innamorato di un futuro che non vivrà, buffo, privilegiato, fermo nella unidimensione di borghese agrario, aristocratico e decadente. Nella alterna e postuma fortuna letteraria delfiniana, I Diari erano stati pubblicati per la prima volta nel 1982, a cura di Natalia Ginzburg e Giovanna Delfini, la figlia avuta negli anni 40 dalla bellissima Donatella Carena. Con una prefazione formidabile di Cesare Garboli.

Per Delfini comincia una stagione di risarcimento a cui non può assistere. Se ne parla molto. Alberto Arbasino – che ne è stato ammiratore precoce – quando escono i Diari, lo racconta in un ritratto. Ne emergono: una passione per Charlotte Aglae, duchessa di Modena in una fase di sfiga per gli Este; un risentimento per una bellezza di Parma, Luisa Bormioli, dinastia vetraria, con cui ha avuto l’ultima relazione importante della vita; un talento divertito e partecipe di suggeritore di location per la trasposizione cinematografica della Bella di Lodi, con molte ambientazioni modenesi e un’attività di comparsa in alcune scene del film, “avventori eleganti in blu, con cravatta estiva”.

