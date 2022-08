Un giovane Flaubert che si prendeva gioco della sensibilità altrui

Un trattato involontario sulla stupidità umana. Niente da fare, era più forte di lui, Flaubert era Flaubert anche prima di essere Flaubert e odiava con tutto sé stesso le guide turistiche, gli ammiratori ignari della propria ammirazione e della natura di ciò che ammiravano (pur ammirandolo, oh, ammirandolo moltissimo), i quadri orrendi, i compagni di viaggio logorroici e le potature editoriali con alibi moralistico. Quando, a ventisei anni, il primo maggio del 1847, alle otto e mezza del mattino, insieme all’amico Maxime Du Camp lasciò Parigi per una gitarella in Bretagna e Normandia con l’obiettivo di “andare a respirare un poco di aria fresca tra l’erica e le ginestre, rinviati a un nebuloso avvenire i grandi viaggi per il mondo” facendosi pellegrino di medio raggio e turista di prossimità ante litteram (lo strano animale in cui, fino a un anno e mezzo fa, per lo meno a leggere i catastrofisti del Covid-che-non-ci-restituirà-più-a-noi-stessi-come-prima, ci saremmo dovuti trasformare tutti, perché il tempo sospeso ci aveva fatto riscoprire i valori veri della vita, segue elenco), dotato di zaino in spalla, scarpe chiodate ai piedi e bastone in mano, per nostra fortuna, in quello zaino, Flaubert portò anche il futuro Flaubert: quello di Bouvard e Pécuchet.

