Le eroine non devono morire. Un podcast salva Madame Bovary

A Madame Bovary ne hanno fatte tante. Non parliamo degli inaffidabili corteggiatori Rodolphe e Leon, né del marito noioso e inetto, né del merciaio che la spinge a comprare quel che desidera, pagherà in comode rate. Parliamo di chi ha riscritto il romanzo di Flaubert dalla parte del marito tradito (Jean Améry o Laura Grimaldi, entrambi decisi a rivalutare il modesto dottore di campagna). O di Woody Allen, che in un racconto regala a Madame Bovary un nuovo corteggiatore, un professore di Letteratura in cerca di romanticismo. Finisce non si sa come nel romanzo, per lo stupore degli studenti: “Chi è l’ebreo pelato che a pagina cento bacia Madame Bovary?”. O di “Gemma Bovery”, il moderno fumetto di Posy Simmonds.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni