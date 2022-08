Così i capolavori non ultimati svelano i segreti degli artisti

In un imprecisato giorno d’inverno del 1865 il direttore d’orchestra austriaco Johann Herbeck si recò a Graz presentandosi alla dimora di Hanselm Huttenbrenner, un compositore ormai anziano che nel corso della carriera a Vienna aveva avuto modo di frequentare Beethoven, Schubert e altri importanti maestri dell’epoca. L’episodio non meriterebbe particolare rilievo se non per un aneddoto che ebbe luogo durante il colloquio, nel momento in cui il dialogo cadde sui lavori strumentali di Franz Schubert, scomparso trentasette anni prima, e vi fu il riferimento ad una composizione inedita e incompiuta. La curiosità dell’ospite e la sua insistenza fecero sì che il padrone di casa si decidesse infine ad aprire un cassetto, riportando alla luce un corposo, ormai consunto manoscritto lì conservato da più di quarant’anni: un’ampia sinfonia, posta sulla carta solo nei primi due tempi (con un terzo movimento appena abbozzato), tornava alla luce; un’opera di dimensioni monumentali, eppure incompleta, che Schubert aveva affidato a un amico come abitualmente faceva con i suoi manoscritti. La prima esecuzione della Sinfonia in si minore avvenne nel dicembre del 1865, a Vienna: fu la scoperta di un’opera di eccezionale valore, destinata a collocarsi tra le pagine più rilevanti di tutta la storia della musica. Due soli movimenti anziché quattro, eppure organizzati in una concezione formale unitaria, addirittura speculare, che ha fatto avanzare l’ipotesi che quella di non procedere oltre nell’edificazione di questa straordinaria cattedrale – benché esistano gli appunti per un terzo movimento – sia stata volontà precisa dell’autore. La Sinfonia in si minore, una delle più alte espressioni del romanticismo musicale, divenne così una sorta di manifesto dell’arte incompiuta, emblema di quelle opere che – nella scultura, nella pittura, nella musica – non hanno raggiunto la forma che era stata dai loro autori immaginata, progettata, ideata rivestendosi così di quell’aura misteriosa e affascinante che porta l’osservatore d’un tratto all’hic et nunc della loro genesi. Del resto è proprio questo soffermarsi sulla soglia della definitività che investe queste opere di un fascino altrimenti impossibile: la loro incompiutezza, sottraendone i confini formali, ne abolisce in qualche modo i limiti, rivestendo le loro sembianze di mistero e lasciandole affacciate a un orizzonte indefinito.

