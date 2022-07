Dialoghi improbabili in una lingua che non esiste

Gli scrittori sono sempre meno capaci di far parlare i loro personaggi e nei romanzi contemporanei si costruiscono assurdi arazzi di una lingua che non esiste. Ma ci sono anche i bravissimi: da Jasmina Reza a Peter Cameron

"A me Philip Roth non mi incanta. I suoi personaggi, persino amanti ventennali e coniugi centenari, parlano come libri stampati e nessuno sembra accorgersene, e Roth men che meno”.