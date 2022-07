Doppia morale ad Amazon, autocensura nell'islam e censura in occidente

Amazon ha deciso di limitare gli articoli e i risultati di ricerca relativi all’Lgbt sul suo portale negli Emirati Arabi Uniti dopo aver ricevuto pressioni dal governo emiratino, secondo i documenti dell’azienda visualizzati dal New York Times. L’omosessualità è criminalizzata negli Emirati, punibile con multe e reclusione. I termini di ricerca oscurati sono “lgbtq”, “orgoglio” e “gay”, mentre altri indicano ricerche intenzionali di prodotti, tra cui “bandiera transgender”, “spilla queer” e “custodia per iphone lgbtq”. Diversi titoli di libri specifici sono stati bloccati, tra cui “La mia esperienza lesbica con la solitudine” di Nagata Kabi e “Cattiva femminista” di Roxane Gay. “Come azienda, rimaniamo impegnati per la diversità, l’equità e l’inclusione e crediamo che i diritti delle persone LGBTQ+ debbano essere protetti”, ha dichiarato Nicole Pampe, una portavoce di Amazon. “Ma dobbiamo anche rispettare le leggi e i regolamenti locali dei paesi in cui operiamo”.

