Cordelli e il suo misterioso romanzo su Roma, città impossibile da raccontare

Tutto ciò che ha a che fare con Franco Cordelli è sotto il segno del paradosso. Non sono in pochi, ormai, a considerarlo uno dei maggiori scrittori italiani contemporanei, eppure la manchette del suo editore lo presenta attraverso la sua professione, quella di critico teatrale. Sarebbe come presentare Paul Valery come funzionario del ministero, o Joseph Conrad come capitano di mercantile. Ma, in un certo senso, per questa scelta, non vi è alcuna responsabilità. E’ che si fatica, inspiegabilmente, a mettere a fuoco il narratore. Ma ci sono anche numerosi paradossi interni alla sua opera, quella che più ci interessa. Dopo un’intera vita intenta a inseguire le spoglie del romanzo, Cordelli riesce in questa sua opera a scrivere un libro che si presenta all’apparenza come un libro di racconti, ma che in realtà è il più romanzo fra i suoi romanzi. E’ il classico meccanismo, per molti versi inconsapevole, o inconscio che dir si voglia, per cui ciò che viene scacciato dalla porta rientra dalla finestra, di soppiatto.

