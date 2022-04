Amber Heard vs Johnny Depp: dopo il divorzio, il processo da 100 milioni

Un matrimonio finisce ma un divorzio dura tutta la vita, diceva Woody Allen in uno dei suoi film. Intendeva: un divorzio celebrato, con gli alimenti fissati e la libertà ritrovata (magari di sposarsi un’altra volta, senza godere la nuova felice condizione). Non aveva certo in mente “La guerra dei Roses” che dal 2016 oppone Amber Heard a Johnny Depp. Da lunedì a Fairfax, Virginia – luogo scelto perché lì viene stampato il Washington Post che ha un ruolo nella vicenda – è iniziato il processo che oppone i due ex coniugi. Grande folla di fan, e una lista di testimoni che ne fa un evento mondano: sono attesi – via link, quindi la possibilità di selfie si riduce parecchio – Elon Musk, James Franco, Paul Bettany. Assieme al divorzio, Amber Heard aveva chiesto per il consorte un’ordinanza restrittiva. Era stata concessa, poi sospesa quando i coniugi, poche ore prima dell’udienza, avevano sospeso le ostilità dichiarandosi in pace, era solo un amore litigarello. Depp aveva dato alla consorte 7 milioni, la consorte li aveva girati in beneficenza (o forse no: ora che le ostilità sono riesplose, anche il bel gesto è stato messo in dubbio).

