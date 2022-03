La Festa della donna, anzi boh

L’autrice di “Harry Potter”, J. K. Rowling, torna alla polemica con un tweet che fa riferimento alla Giornata internazionale della donna. Le sue ultime osservazioni sono arrivate in risposta a una legge scozzese sulla riforma del riconoscimento di genere, che modificherebbe le attuali leggi per rendere più facile il cambiamento legale del sesso per i cittadini. La Rowling ha anche criticato il Partito laburista in Inghilterra per la sua posizione su genere e uguaglianza in occasione della Giornata internazionale della donna. “Apparentemente, sotto a un governo laburista, oggi diventerà il giorno di ‘Noi che non dobbiamo essere nominate’”, ha scritto Rowling.

