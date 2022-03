In Svezia non basta dire un nome per rovinare carriere urlando al #MeToo

Un lungo articolo (con sorpresa finale) sul New York Times racconta le differenze tra Svezia e Stati Uniti in materia di molestie sessuali, per quanto riguarda il “fare i nomi”. In Svezia i nomi non si pronunciano né scrivono, meno che mai sui social network. Se succede, la legge protegge la privacy, non si assiste a pubbliche diffamazioni che rovinano vita e carriera. Come negli Stati Uniti: anni sono passati, Louis C. K. va ancora in giro accompagnato dalla fama di esibizionista (e noi pensavamo stessero ai giardinetti con l’impermeabile, non che domandassero alle presunte vittime il permesso di sbottonarsi i pantaloni). Sale sul palco per lo spettacolo, e dietro di lui si illumina un’enorme scritta “sorry”.

