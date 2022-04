Meloni neonazista? "Non condivido le parole di Canfora". Parla il rettore dell'Università di Bari

"Penso che un ragionamento sulla guerra debba essere fatta in modo più sereno”, dice Stefano Bronzini. "La riflessione sia basata sui fatti, sia quelli che riguardano la politica internazionale sia rispetto ai giudizi che si possono esprimere sulle persone. Ci misuriamo con una materia tragica”

Di Luciano Canfora e delle dichiarazioni su Giorgia Meloni “neonazista dell'anima”, non “condivide le parole e i toni”. Ma di alimentare una nuova polemica proprio non ha intenzione. E nemmeno l'interesse: “Non è questo il momento”, dice al Foglio Stefano Bronzini, rettore dell'Università di Bari, chiamato in causa dall'onorevole Marco Gemmato, che ha definito un “silenzio assordante” quello dell'Accademia barese sulle parole del professore emerito di filologia greca e latina. Il coordinatore regionale di FdI ha chiesto una presa di posizione netta, rispetto a quanto detto da Canfora al liceo Fermi di Bari – parole da cui lo stesso istituto ha preso le distanze con un comunicato stampa.