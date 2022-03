Canfora e le post-verità post-sovietiche sull'invasione dell'Ucraina

Da un comunista che apprezza un dittatore sanguinario come Stalin ci si aspetta che sull’Ucraina tenga in buona considerazione le ragioni di Putin. D’altronde lo storico Luciano Canfora l’aveva detto tempo fa che dopo “anni di sbandamento, di asservimento e di svendita allo straniero” con Putin “il Paese ha ritrovato se stesso”. Il punto non è tanto che Canfora ripeta, proprio come fa il Cremlino, che in questa guerra “il torto sta dalla parte della potenza che vuole prevaricare: l’Ucraina”. Per quanto paradossale sia la ricostruzione, si tratta con tutta evidenza del giudizio di un simpatizzante putiniano. E questo, in una democrazia liberale come la nostra che tutela la libertà di opinione, è perfettamente legittimo (è proprio ciò che ci distingue dalla Russia di Putin e dall’Urss di Stalin).

