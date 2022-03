Per lo scrittore russo, da sempre c'è un tema sterminato: l'artista e il tiranno

In Cremlino di zucchero lo scrittore Vladimir Sorokin racconta uno scenario distopico in cui la Russia è in un autoinflitto isolamento. Mosca è “un iceberg che s’allontana dall’Europa. E il futuro è imprevedibile” diceva nel 2015

I manoscritti non bruciano. Però cuociono al book’n’grill, o per lo meno così accade in un futuro ipotetico nel quale ha vinto la rimozione della letteratura fino a estinzione quasi completa: un’organizzazione clandestina si appropria degli ultimi esemplari, li arrostisce e ne fa pietanze ricercate per le quali ricchi oligarchi sono disposti a pagare oro. Queste e altre cucine da incubo sono raccontate in Manaraga (Bompiani), e chissà, nell’immaginazione di Vladimir Sorokin – classe 1955, polifonico naturale, autore cyberbulgakoviano di questo ritratto inquietante di possibile futuro – che sapore avrà un Turgenev alla brace.