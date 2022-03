Gli ucraini ci ricordano la grandezza del nostro patrimonio occidentale

Sul Corriere della Sera di domenica scorsa Angelo Panebianco ha toccato un tema cruciale: il peso delle idee nelle vicende della storia. Lo ha fatto con il realismo al quale ci ha abituati ormai da molti anni, quindi senza trascurare le difficoltà che le idee incontrano allorché, come in questi giorni, si tratta addirittura di “sconfiggere le armi”, ma senza considerarle per questo irrilevanti. Al contrario. Per dirla con le sue parole, “comunque vada a finire in Ucraina, siamo entrati, per restarci, in un mondo multipolare nel quale gli occidentali dovranno vedersela con grandi potenze la cui inimicizia non dipenderà solo da una competizione fra concreti interessi nazionali divergenti. Dipenderà anche da differenti visioni del mondo, le quali, al pari degli interessi contrastanti, alimenteranno conflitti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE