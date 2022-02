L'Antartide nera di Shackleton 

Si tenta l’ennesimo recupero dell’Endurance, la nave inghiottita dai ghiacci nel 1915. Il capo della missione incarna l’istinto dell’uomo esploratore e la lotta per la sopravvivenza

Il 5 febbraio scorso la nave sudafricana Agulhas II, chiglia rosso scarlatto, 134 metri di lunghezza e 22 di larghezza, salpava dal porto di Cape Town per dare inizio a una delle spedizioni più appassionanti di questi tempi bui e immobili. Dotata di tecnologie all’avanguardia ed equipaggiata di due elicotteri, radar, sonar e droni sottomarini, la Agulhas II è considerata la nave rompighiaccio più grande e moderna al mondo, in grado di sbriciolare lastre spesse un metro, requisito fondamentale per la buona riuscita (si spera) dell’impresa. Obiettivo: individuare il relitto di una delle imbarcazioni più mitiche e sfortunate della Marina Inglese: L’Endurance di Sir Ernest Shackleton, inghiottita dal Mare di Weddell il 21 novembre 1915.